Wall Street attendue en hausse, soulagement général sur Evergrande

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi, dans la foulée des Bourses européennes qui montent nettement à mi-séance, les investisseurs se montrant soulagés par l'annonce d'Evergrande concernant le paiement du coupon d'une obligation, qui éloigne les craintes d'un défaut de paiement imminent du géant chinois de la promotion immobilière.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le S&P 500 et de 0,31% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 1,1% à 6.624,96 vers 11h00 GMT et à Londres, le FTSE progresse de 1,2%, les deux indices étant soutenus par la progression des valeurs minières et pétrolières. À Francfort, le Dax gagne 0,55%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,74%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,8% et le Stoxx 600 est en hausse de 0,61%.

La principale filiale de China Evergrande Group a annoncé mercredi avoir négocié avec ses créanciers un accord pour régler les paiements d'intérêts sur une obligation onshore, ce qui a apporté un soulagement certain aux investisseurs inquiets d'une possible faillite qui pourrait mettre à mal l'ensemble du système financier mondial.

Le soulagement, perceptible sur les marchés d'actions, s'observe aussi sur les autres classes d'actifs: à Londres, le contrat sur le cuivre grimpe de plus de 3% tandis que les actifs refuges comme le yen et les rendements obligataires sont délaissés.

Les marchés d'actions devraient ainsi aborder dans un climat positif les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendues dans la soirée.

Les investisseurs veulent notamment connaître les conclusions des discussions sur le "tapering", la réduction graduelle des achats d'obligations sur les marchés de l'institution, et sur le caractère temporaire de l'inflation.

VALEURS EN EUROPE

La tendance en Europe est soutenue par la progression des secteurs des ressources de base (+2,8%) et du pétrole et gaz (+2,62%) dans le sillage de la hausse des cours des métaux et du brut.

A Paris, ArcelorMittal (+4,16%) est en tête du CAC 40 et TotalEnergies gagne 2,88%.

Le secteur bancaire se distingue également (+2,53%), profitant de la hausse des rendements obligataires. BNP Paribas, Société générale et Credit Agricole gagnent tous plus de 3%.

Les compartiments cycliques comme le transport et loisirs (+2,39%) et l'automobile (+2,22%) profitent aussi du regain d'appétit pour le risque.

Le britannique Entain s'envole de 7,34% après avoir reçu une proposition de rachat de 22,4 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros) de l'américain DraftKings.

TAUX

Les investisseurs délaissent les actifs les plus sûrs ce qui se traduit par une hausse des rendements obligataires.

Le taux des Treasuries à dix ans gagne près de deux points de base, à 1,3379% et son équivalent allemand avance de plus d'un point de base, à -0,315%.

CHANGES

Le dollar australien, sensible au risque, monte tandis que le yen japonais recule après le soulagement apporté par l'annonce d'Evergrande même si les cambistes attendent encore de savoir si le groupe pourra effectuer le paiement, également dû pour jeudi, des intérêts sur une obligation offshore en dollar.

Les prises d'initiatives sur le dollar sont limitées avant les annonces de la Fed. Résultat, le billet vert est inchangé face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui évolue à 1,1734.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en nette hausse, soutenus par un recul nettement plus fort que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

L'Energy Information Administration (EIA) doit publier à 14h30 GMT ses propres statistiques sur les stocks américains.

Le baril de Brent progresse de 1,36% à 75,37 dollars et celui du baril de brut léger américain (WTI) gagne 1,55% à 71,58 dollars.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)