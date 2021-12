Wall Street attendue en hausse mais l'Europe hésite face aux incertitudes sanitaires

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à mi-séance. À Paris, le CAC 40 perd 0,17%, à Francfort, le Dax cède 0,5% et à Londres, le FTSE monte de 0,17%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à mi-séance, au gré des diverses informations en lien avec la pandémie de COVID-19.

Les contrats à terme de Wall Street signalent une ouverture en hausse d'environ 0,2% pour les principaux indices après que BioNTech et Pfizer ont déclaré que trois doses de leur vaccin contre le COVID-19 avaient démontré leur capacité à neutraliser les effets du nouveau variant Omicron du coronavirus lors de tests en laboratoire.

À Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 7.053,64 points à 12h43 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,5% et à Londres, le FTSE monte de 0,17%, soutenu par le repli de la livre.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,04%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,09%.

Le marché actions européen hésite lui entre hausse et baisse après des informations, tantôt rassurantes, tantôt inquiétantes, sur la pandémie, ce qui traduit la grande nervosité des investisseurs sur ce sujet.

Si les acteurs du marché ont été soulagés un temps par les annonces du duo Pfizer-BioNTech, les spéculations sur un durcissement dès jeudi des restrictions sanitaires en Grande-Bretagne pour limiter la propagation du variant Omicron du coronavirus pèsent sur les actions, après deux séances de fortes hausses.

Outre la pandémie, les investisseurs restent attentifs à l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis. Les chiffres mensuels des prix à la consommation, qui seront publiés vendredi, pourraient alimenter le débat sur le resserrement monétaire de la Réserve fédérale avant sa réunion de la semaine prochaine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, le compartiment défensif de la santé (+0,87%) signe la plus forte hausse tandis que le secteur des banques (-0,95%) pâtit, lui, de la baisse des rendements obligataires.

En Bourse, le laboratoire Valneva grimpe de 8,56%, profitant également de l'annonce d'une précommande de Bahreïn pour son vaccin inactivé contre le COVID-19.

Lanterne rouge du Stoxx 600 et du Dax, HelloFresh recule de 7,14% en raison d'une prévision annuelle d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté inférieure aux attentes.

Infineon Technologies cède 4% et STMicroelectronics 1,53% après que Morgan Stanley a abaissé son conseil à "pondération en ligne" sur les deux fabricants de semi-conducteurs.

TAUX Sur le marché obligataire, les rendements souverains réduisent leurs pertes après avoir nettement souffert des informations sur un éventuel durcissement sanitaire en Grande-Bretagne.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à -0,372%, après avoir reflué sous -0,4% pour la première fois en trois mois, et celui des Treasuries de même échéance cède un point de base, à 1,47%.

CHANGES Les variations sont volatiles sur le marché des changes où le dollar perd 0,15% face à un panier de devises de référence et l'euro monte autour de 1,129 dollar.

La livre sterling reste orientée à la baisse, de 0,5% contre la monnaie unique européenne et de 0,3% contre le billet vert, l'éventualité de nouvelles mesures contre le COVID-19 en Grande-Bretagne amenant le marché à revoir à la baisse ses anticipations en termes de durcissement monétaire de la Banque d'Angleterre.

Les marchés financiers fixent à 45% la probabilité d'une hausse de taux de l'institution à la réunion du 16 décembre, contre 57% mercredi.

PÉTROLE

Le marché du pétrole monte prudemment: le Brent prend 0,38% à 75,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate) abandonne 0,15% à 72,16 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)