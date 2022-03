Wall Street attendue en hausse, le rebond se poursuit en Europe

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi tandis que les cours pétroliers continuent de monter face aux nombreuses incertitudes liées au conflit en Ukraine.

Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,59% pour le Dow Jones, de 0,48% pour le S&P-500 et stable 0,28% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,97% à 6.100,16 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,53% et à Londres, le FTSE cède 0,56%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,75%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,67% et le Stoxx 600 de 0,79%.

Les grands indices européens repartent de l'avant après avoir enchaîné trois séances dans le rouge dans un net mouvement d'aversion au risque sur les marchés mondiaux avec la poursuite de la crise ukrainienne, la flambée des cours des matières premières et les craintes autour de l'inflation et de la croissance économique.

L'espoir de voir les pays européens recourir à de la dette commune pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine a contribué à ramener le calme sur les marchés boursiers, rapporte Hargreaves Lansdown dans une note.

"Selon certaines informations, les responsables de l'UE travaillent sur les détails d'une mesure visant à lever des fonds en émettant de la dette pour aider à financer une forte augmentation des dépenses de défense et d'énergie", a déclaré Susannah Streeter, analyste senior en investissements et marchés chez Hargreaves Lansdown.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse alors que la perspective de sanctions contre les importations russes suscite des inquiétudes sur l'offre mondiale.

Les Etats-Unis, dont la dépendance au pétrole et au gaz russe est faible, souhaitent mettre fin aux importations de pétrole russe mais l'Europe, dont l'approvisionnement en gaz dépend à 40% de Moscou, estime ne pas être pour l'instant en mesure de se passer de l'énergie russe.

Le Brent prend 2,93% à 126,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,54%, à 122,43 dollars.

Goldman Sachs anticipe désormais un baril de Brent à 135 dollars en moyenne cette année, contre 98 dollars auparavant, et à 115 dollars en 2023, contre 105 dollars, estimant que l'économie mondiale pourrait être confrontée aux "plus grands chocs d'approvisionnement en énergie de tous les temps", compte tenu du rôle clé de la Russie.

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, le secteur européen des banques, l'un des plus exposés aux retombées de la crise ukrainienne, reprend 4,77% après une chute de plus de 25% depuis son pic de février.

Société générale et BNP Paribas sont en tête du CAC, en hausse de 10,21% et 7,11% respectivement.

Danone gagne 1,23% à la suite de la publication de ses prévisions annuelles.

Du côté du SBF 120, Albioma grimpe de 13,00% après une information de l'agence Bloomberg sur un éventuel intérêt du fonds KKR pour le producteur d'énergies renouvelables.

Valneva avance de 3,06% après l'annonce de résultats concluants d'un essai clinique de son candidat vaccin contre le chikungunya.

A Milan, Telecom Italia bondit de 8,81% soutenu par des informations de le presse italienne selon lesquelles KKR est toujours intéressé par une opération de rachat, bien qu'à un prix revu à la baisse.

TAUX

La plupart des rendements des emprunts d'Etat dans la zone euro sont en nette progression alors qu'un indicateur clé des anticipations d'inflation à long terme a bondi à son plus haut niveau depuis fin 2013.Le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" dans la zone euro est monté jusqu'à 2,2342%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne dix points de base, à 0,089%, et le dix ans français monte à 0,536% (+6 points de base).

"La BCE se réunit jeudi et, compte tenu de l'incertitude à court terme, elle pourrait vouloir attendre quelques mois avant de réduire plus rapidement ses achats d'actifs et d'annoncer des hausses de taux", a déclaré Mark Dowding chez BlueBay Asset Management.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans prend onze points, à 1,8594% au lendemain d'un creux de deux mois à 1,668%.

CHANGES

L'euro monte à 1,091 dollar après être tombé la veille jusqu'à 1,0804, son plus bas niveau contre le billet vert depuis la mi-mai 2020.

Le dollar cède 0,33% face un panier de devises internationales.

MÉTAUX

Le prix du nickel a plus que doublé dans la matinée pour dépasser pour la première fois les 100.000 dollars la tonne sur fond d'inquiétudes sur l'approvisionnement de Russie, obligeant le marché londonien à interrompre les transactions sur ce métal.

PLUS D'INDICATEUR MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)