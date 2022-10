Wall Street attendue en baisse, Microsoft et Alphabet ont déçu

PARIS (Reuters) - Les Bourses en Europe, à l'exception du Dax allemand, reculent mercredi à mi-séance, et Wall Street devrait ouvrir dans le rouge après les publications décevantes de plusieurs grands noms du secteur technologique qui ravivent les craintes concernant l'impact du ralentissement économique sur les entreprises.

Les contrats à terme signalent un léger repli pour le Dow Jones, une baisse de 0,68% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,73% pour le Nasdaq.

Ce dernier risque de souffrir des déceptions causées par les résultats et prévisions trimestriels de Microsoft et Alphabet, le premier ayant publié mardi soir sa plus faible croissance des ventes en cinq ans quand le second a vu son chiffre d'affaires pénalisé par la baisse des revenus publicitaires de sa plate-forme YouTube.

Ces annonces font suite à l'avertissement vendredi de Snap, propriétaire du réseau social Snapchat, sur le ralentissement du marché de la publicité en ligne, les annonceurs revoyant leurs budgets à la baisse face à l'inflation et aux hausses des taux d'intérêt.

À Paris, le CAC 40 perd 0,07% à 6.246,4 vers 11h15 GMT. À Londres, le FTSE perd 0,36% et à Francfort, le Dax, soutenu par des résultats, avance de 0,48%

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,21%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,18%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Microsoft et Alphabet reculent de 6% en avant-Bourse. Dans leur sillage, Amazon, Apple, Meta Platforms, Netflix et Tesla cèdent de 0,5% à 4%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le secteur de la technologie souffre aussi, son indice Stoxx perdant 1,74%.

En outre, l'équipementier pour semi-conducteurs ASM International chute de 7,73% après avoir annoncé que les récentes restrictions américaines sur l'export de puces en Chine allaient fortement peser sur ses ventes dans le pays.

Les résultats de Thales (+2,10%), Vinci (+1,74%), Atos (+9,52%) ou encore Sodexo (+2,30%) ont été bien accueillis.

Mais pas ceux de Dassault Systèmes (-4,35%), Heineken (-8,19%), Reckitt Benckiser (-5,10%), WPP (-2,89%) et Barclays (-1,16%).

Hors résultats, Orpea dévisse de 34,88% après avoir annoncé l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation afin de renégocier sa dette avec ses créanciers.

TAUX

Les rendements des obligations d'Etat de la zone euro montent à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne à l'issue de laquelle les marchés s'attendent à l'annonce d'une hausse de taux de trois quarts de point.

Le rendement du Bund à dix ans gagne trois points de base à 2,188% et celui à deux ans, sensible aux anticipations en matière de taux, près de six points de base à 1,998%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans, à 4,0608%, continue de baisser.

La publication d'indicateurs inférieurs aux attentes concernant les prix de l'immobilier, la confiance des consommateurs et l'industrie manufacturière alimente les spéculations sur un ralentissement du rythme de hausses de taux de la Réserve fédérale après sa réunion de la semaine prochaine.

CHANGES

Pour cette même raison, le dollar recule de 0,68% face à un panier de devises internationales. L'euro en profite pour remonter à plus de un dollar pour la première fois depuis le 20 septembre.

La livre reste orientée à la hausse après la nomination de Rishi Sunak comme Premier britannique..

PÉTROLE

Le recul de dollar offre un soutien aux cours du pétrole: le Brent gagne 0,24% à 93,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,5% à 85,75 dollars.

PAS D'INDICATEUR MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé Laetitia Volga, édité par)