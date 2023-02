Wall Street attend les ventes au détail, l'Europe en hausse

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse mercredi, toujours affectée par les inquiétudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les Bourses européennes gagnent du terrain à la mi-séance, à la faveur de bons résultats d'entreprises. Les "futures" sur les indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,09% à 0,19%.

Les grands indices américains ont fini en ordre dispersé mardi après l'annonce d'une décélération plus faible que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis, la hausse de l'indice CPI étant revenue à 6,4% en janvier.

Pour la plupart des investisseurs, les données et la rhétorique toujours offensive des responsables de la Fed plaident pour une poursuite du resserrement monétaire et un taux "terminal" plus haut qu'anticipé.

Pour les marchés monétaires, l'objectif de taux des fonds fédéraux devrait culminer autour de 5,3% en juillet, contre 4,50%-4,75% actuellement.

Les investisseurs vont maintenant s'intéresser à l'impact de la hausse des prix le mois dernier sur les ventes au détail (13h30 GMT) et la production industrielle (14h15 GMT). À Paris, le CAC 40 gagne 1,35% à 7.311,3 vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,64% et à Londres, le FTSE grappille 0,07% seulement, plombé par la chute de Barclays (-9,73%), qui a publié un bénéfice annuel inférieur aux attentes.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,19%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,89% et le Stoxx 600 de 0,3%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Parmi les plus fortes progressions du CAC 40, Kering avance de 4,19%, le propriétaire des marques Gucci et Saint Laurent ayant fait part d'un début d'année "très encourageant" en Chine après la fin à sa politique de "zéro-Covid".

Dans son sillage, LVMH gagne 2,31%. Le leader mondial de l'industrie du luxe a par ailleurs annoncé la nomination du chanteur Pharrell Williams à la tête de la direction artistique des collections homme de Louis Vuitton.

Les groupes de grande distribution Carrefour et Ahold Delhaize grimpent de 8,28% et 5,90% respectivement après la publication de résultats solides.

CHANGES

Le dollar est orienté à la hausse face à un panier de six grandes devises (+0,32%), une majorité de cambistes misant sur un taux final de la Fed plus élevé alors que l'inflation reste élevée aux Etats-Unis.

L'euro recule ainsi à 1,0713 dollar (-0,2%). La livre sterling baisse de plus de 0,7% face au dollar et à l'euro, l'indice des prix à la consommation britannique ayant moins augmenté que prévu en janvier, selon les chiffres de l'Office national de la statistique, qui montrent également un relâchement des tensions inflationnistes dans le services, un paramètre très suivi par la Banque d'Angleterre.

TAUX Les rendements obligataires de référence pour la zone euro et aux Etats-Unis baissent légèrement après avoir atteint la veille leur plus haut niveau en six semaines en réaction aux chiffres sur l'inflation américaine.

Le dix ans allemand recule à 2,432% et le dix ans américain passe sous 3,75%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont dans le rouge après les derniers chiffres de l'American Petroleum Institute (API) montrant, selon des sources de marché, une augmentation des stocks aux Etats-Unis.

Les données officielles de l'Energy Information Administration (EIA) américaine seront publiées à 15h30 GMT.

Le Brent perd 0,42% à 85,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,58% à 78,6 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Ventes au détail janvier +1,8% -1,1%

USA 14h15 Production industrielle janvier +0,5% -0,7%

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)