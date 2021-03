Wall Street applaudit les bons chiffres de l'emploi aux USA

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 236,1 points, soit 0,76%, à 31.160,24, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,62% à 3.791,81 et le Nasdaq Composite prend 0,53% à 12.791,52.

L'économie américaine a créé 379.000 emplois non-agricoles le mois dernier, a annoncé une heure avant l'ouverture le département du Travail, qui a en outre revu en nette hausse le chiffre de janvier.

Cette bonne surprise, qui conforte le scénario d'une reprise soutenue de l'économie, incite les investisseurs à revenir à l'achat après la baisse provoquée jeudi par les déclarations jugées décevantes de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur les risques liés à la remontée des rendements des emprunts d'Etat.

Ce mouvement est pourtant loin d'être remis en cause: le rendement des bons du Trésor à dix ans a même atteint 1,626% juste après la publication du rapport sur l'emploi, son plus haut niveau depuis près de 13 mois.

Sa hausse profite entre autres aux valeurs bancaires: Bank of America gagne 2,26%, JPMorgan Chase 1,24%, Goldman Sachs 0,83%.

Les compagnies pétrolières bénéficient quant à elles de la hausse des cours du pétrole: Chevron s'adjuge 2,45% et Exxon Mobil 2,43%. L'indice S&P du secteur de l'énergie (+2,97%) évolue au plus haut depuis un peu plus d'un an.

A la baisse, le groupe de grande distribution Costco perd 1,78% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)