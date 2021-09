Wall Street amorce un rebond avec le recul des rendements

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Carlo Allegri La Bourse de New York regagne du terrain mercredi à l'ouverture au lendemain de l'une de ses pires séances de l'année, profitant du recul des rendements obligataires. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,1%, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,26% et le Nasdaq Composite prend 0,5%. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 33,94 points, soit 0,1%, à 34.333,93, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,26% à 4.364,08 et le Nasdaq Composite prend 0,5% à 14.619,28.

Ce dernier a chuté de 2,83% mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mars, et le S&P 500 de 2,04%, sa pire performance depuis mai, face aux inquiétudes liées à l'inflation, aux craintes d'une fermeture des administrations fédérales en l'absence d'accord au Congrès sur le budget et surtout à la hausse soutenue des rendements des emprunts d'Etat.

Ces derniers sont repartis à la baisse, celui des Treasuries à dix ans revenant à 1,5063% contre 1,567% au plus haut mardi.

Côté actions, les grandes valeurs technologiques, qui avaient fortement souffert du mouvement général de repli, repartent de l'avant: Apple, Facebook, Alphabet et Microsoft gagnent entre 0,6% et 1,9%.

La meilleure performance du Dow Jones est pour Boeing, qui prend 3,07% après les informations de Bloomberg News selon lesquelles le vol d'essai du 737 MAX le mois dernier en Chine a été réussi, ce qui pourrait permettre une levée prochaine de son immobilisation sur le marché chinois.

A la baisse, le spécialiste des mémoires informatiques Micron Technology perd 3,48% après une prévision de chiffre d'affaires inférieure au consensus.

(Reportage Marc Angrand)