Wall Street amorce en hausse timide la dernière séance de 2021

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en légère hausse vendredi à l'entame de la dernière séance de 2021, Wall Street s'apprêtant à célébrer la fin d'une troisième année consécutive de hausse grâce au soutien des politiques monétaire et budgétaire de Washington et au déploiement des vaccins contre le COVID-19.