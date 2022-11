Wall Street à nouveau préoccupée par les taux

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, à nouveau préoccupée par la perspective de relèvements marqués des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, après des commentaires en ce sens du président de la Fed de St Louis et des statistiques montrant une demande toujours forte sur le marché du travail.