Wall St trébuche, le S&P confirme son entrée en "bear market"

L'indice Dow Jones a cédé 2,79%, ou 876,05 points, à 30.516,74 points.

Le S&P-500, plus large, perdu 151,23 points, soit 3,88%, à 3.749,63 points.

Le Nasdaq Composite reculé de son côté de 530,8 points (-4,68%) à 10.809,23 points.

A ce niveau, le S&P 500 accuse une baisse de près de 22% par rapport à son pic de clôture du 3 janvier (4.976,56 points), et entre officiellement dans une zone de "bear market" ou marché baissier. L'indice de volatilité du CBOE, également appelé "indice de la peur" a terminé à son plus haut niveau depuis le 9 mai.

Cette nouvelle dégradation de la tendance boursière s'explique par la révision à la hausse des anticipations de nombreux analystes en matière de relèvement des taux de la Réserve fédérale, la probabilité d'une hausse de trois quarts de point mercredi étant jugée de plus en plus crédible après l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis et malgré les signes de dégradation de la conjoncture économique.

Les principaux compartiments du S&P 500 ont tous fini dans le rouge et seules cinq sociétés ont terminé dans le vert.

Le dollar évoluait en hausse de 1% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0405 dollar (-1,05%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a pris pas moins de 21,6 points de base pour s'établir à 3,3732% tandis que son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a avancé de 23,4 points de base à 3,4873%.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $120,87 (+0,17%) et le brent à $122,15 (+0,13%).

(Nicolas Delame)