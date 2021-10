Wall St entame en baisse la première séance de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Brendan McDermid La Bourse de New York recule lundi dans les premiers échanges. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 0,72%. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,5%. Le Nasdaq Composite cède -0,3%. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 255,37 points, soit 0,72%, à 35.039,39 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,5% à 4.449,16 points. Le Nasdaq Composite cède -0,3% à 14.852,53 points.

L'annonce du ralentissement plus marqué que prévu de la croissance du produit intérieur brut de la Chine au troisième trimestre, tombée au plus bas en un an, est propice à des prises de bénéfices après la nette progression des actions la semaine dernière.

La tendance baissière est également alimentée par les inquiétudes sur la hausse de l'inflation qui pourrait amener les banques centrales à resserrement leur politique monétaire plus tôt que prévu.

La chute inattendue de la production industrielle aux Etats-Unis (-1,3%) alors que le consensus Reuters la donnait en hausse de 0,2% incite aussi à la prudence.

Dans les jours à venir, les investisseurs suivront de près les publications des entreprises américaines comme Johnson & Johnson, Netflix, Tesla ou Intel. Et selon les données Refinitiv, les bénéfices des sociétés du S&P 500 sont attendus en hausse de 32%.

En Bourse, Walt Disney cède 2,62%, la plus forte baisse du Dow Jones, après la dégradation de la recommandation de Barclays à "pondération en ligne".

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)