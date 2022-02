Walki met du recyclé dans le film pour l’emballage de papier-toilette

Jusqu’à 70% de matière recyclée post-consommation alors qu’en général ce taux varie entre 30 et 50% et qu’il s’agit de matière issue de déchets industriels : tel est le principal atout mis en avant par Walki à l’occasion du lancement du film polyéthylene Lamibel Recycled. Le groupe finlandais vise plus en particulier le marché de l’emballage de papier-toilette, serviettes en papier et autres rouleaux essuie-main. Il répond à une demande croissante de la part des industriels qui cherchent à limiter leur impact sur l’environnement en recourant à des matières recyclées. De même, rappelle Walki dans un communiqué, la réglementation européenne vise à garantir que tous les emballages seront recyclables ou réutilisables d'ici à 2030.

Objets de valeur

« Nous transformons les déchets plastiques post-consommation en objets de valeur, en utilisant des matériaux recyclés pour créer des emballages de haute qualité », explique Juan Pedro Hernández, responsable des ventes sud-ouest, films et sacs chez Walki Plasbel. Lamibel Recycled est fabriqué dans l’usine Walki Plasbel située dans la banlieue de Murcia, en Espagne, à partir de film étirable pour le banderolage des palettes, d’autres films en polyéthylène et des substrats utilisés dans le fardelage pour regrouper en lots les bouteilles, les canettes et les briques en carton. Il est lui-même recyclable.

Walki fabrique des emballages en plastique et en papier, ainsi que des complexes. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 335 millions d’euros avec 1000 salariés. Il compte trois activités, les emballages de produits de consommation, les emballages industriels et les matériaux pour les applications spéciales en ingénierie.