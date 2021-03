WALB Partners : « Permettre l’accès au management de transition, dans des situations d’urgence ou de transformation qui l’exigent »

« Notre objectif est d’apporter une solution adaptée à chaque situation pour laquelle WALB Partners est sollicité. Certaines exigent des recrutements en CDI, d’autres le positionnement de managers de transition le temps d’une mission ou d’un projet » détaille Alexandre Falaise, Président de WALB Partners. Son credo ? Recrutement et management de transition peuvent être complémentaires, par des recours différenciés et chaque fois motivés, au service de la performance des entreprises.

Situation d’urgence

Avec un passé dans le conseil en organisation et en IT – des secteurs concurrentiels en pointe sur le recours aux indépendants – le dirigeant fait le constat que « le monde du travail mute très vite et la crise sanitaire ne fait qu’accélérer son évolution. Le management de transition, par sa flexibilité, sa souplesse et son exigence, ne va faire que se développer en Europe ». Il représente déjà 25 % de l’activité du cabinet. Vacance d’un poste clé, fin d’une période d’essai sur un poste de direction, gestion d’une crise comme la Covid-19 ou lors d’une cyber-attaque : les situations d’urgence ne sont pas rares. Elles nécessitent des experts rodés, parfaitement opérationnels et disponibles rapidement. « Gérer des situations sensibles, ça ne s’invente pas. Il faut miser sur l’expérience d’un manager de transition dans ce cas » détaille par exemple Alexandre Falaise. Malgré la complexité des situations, WALB est capable de proposer une sélection de profils adaptée sous 48h, pour une prise de fonction rapide en une semaine.

Projets de transformation

D’autres missions de transformation – touchant à l’organisation et l’évolution du modèle économique notamment – sont également assurées sous le format du management de transition. Pilotage de carve-in ou de carve-out dans le cadre de cession-acquisition d’activité, direction de projet informatique ou programme de digitalisation sont parmi les missions assurées par WALB Partners.« Nous avons récemment aidé une entreprise qui voulait désimbriquer son IT et sa Finance dans le cadre d’une cession de filiale. Après la mise en place d’un manager de transition en charge du pilotage du programme, nous avons complété le dispositif par deux managers expérimentés en CDI afin d’assurer le succès de ce transfert. » Un moyen d’initier rapidement le lancement du projet, tout en prenant le temps de recruter les bonnes personnes en CDI.

Des managers leader

Recourir à un manager de transition permet de se doter d’un savoir-faire sur les fonctions et missions à remplir. C’est aussi bénéficier d’un savoir-être en matière de leadership et de positionnement dans l’entreprise.« Notre réseau compte autant de managers de transition expérimentés que de managers n’ayant assuré qu’une à deux missions. Leur expertise et leur exposition à des situations similaires peuvent faire la différence, suivant les enjeux que l’entreprise souhaite relever », précise Alexandre Falaise, qui voit là aussi une évolution notable du marché.

Les managers de transition référencés sont dotés des qualités clés pour mener à bien les projets : « Tous apprécient la liberté de choix que leur offrent les missions, le plaisir du challenge à relever et l’intensité au cours des projets. »WALB Partners assure un suivi mensuel de la mission afin de sécuriser sa bonne réalisation. Le cabinet peut par ailleurs déployer un dispositif avec un manager de transition seul ou une équipe complète, suivant l’ampleur du projet à mener.

