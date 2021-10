Waga Energy se lance en Bourse pour valoriser un biogaz sous-exploité, celui des décharges

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Waga Energy Waga Energie a déjà installé 10 Wagabox en France sur des sites d'enfouissement de déchets.

Le potentiel est considérable. Dans le monde, les 20 000 sites d’enfouissement de déchets répertoriés émettent du gaz par dégradation des composés organiques qu’ils contiennent. Seul 1% de ce gaz est aujourd’hui valorisé en biométhane, injectable dans les réseaux. La start-up grenobloise Waga Energy, créée en 2015, entend bien démultiplier cette proportion.

Créée par trois anciens d’Air Liquide, à Meylan (Isère), Waga Energy a développé et industrialisé une technologie qui lui permet d’extraire de ce gaz, non seulement le CO2 par filtration membranaire, mais, beaucoup plus compliqué, l’air qu’il contient, par un système exclusif de distillation cryogénique. Ces technologies ont été associées et standardisées dans quatre modèles de Wagabox, aux capacités allant de 20 à 200 GWh par an. Elles sont assemblées en région grenobloise grâce à un réseau de sous-traitants locaux.

Développeur, investisseur et opérateur

