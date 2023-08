Vulkam monte en cadence pour la production de l’alliage Vulkalloy Nb-Med par le procédé de microthermomoulage

En 2022, une ligne de production était prévue pour une montée en cadence progres­sive et « tangenter » d’ici à 2023 vers une production de masse de pièces, expliquait en 2021 Sébastien Gravier, fondateur et pré­sident de Vulkam. Chose faite avec la mise au point du procédé de microthermomoulage pour produire l’alliage Vulkalloy Nb-Med spécifiquement développé pour des composants fortement sollicités (dispositifs médicaux, implants), performants économiquement et techniquement.