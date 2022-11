Vulcan s’intéresse au lithium alsacien et veut revendre son énergie décarbonée

Produire du lithium de façon décarbonée. C’est l’objectif de Vulcan Energy, qui s’appuie pour cela sur l’eau géothermale qui fournit à la fois énergie et lithium. La société a déposé une demande de permis d’exploration sur un périmètre de 155 kilomètres carrés dans le nord de l’Alsace, à l’est de Haguenau (Bas-Rhin). «Il n’y a que deux endroits dans le monde où l’on peut trouver cette ressource géothermale, en Californie, et dans la vallée du Rhin, côté allemand et côté français», avance Vincent Ledoux-Pedailles, directeur commercial de Vulcan Energy.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]