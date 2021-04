[Vu du ciel] Singapour installe une ferme solaire offshore comptant plus de 13 000 panneaux

Une petite île bleutée flotte désormais au large de Singapour. La cité-Etat asiatique a démarré le 24 mars une ferme solaire géante qui doit alimenter la presqu'ile en électricité. Avec ses 13 000 panneaux et sa superficie équivalente à sept terrains de football, l'installation devient la plus grande du pays et une des plus importantes de type offshore au monde. Elle sera opérée par le leader national des solutions photovoltaïques, The Sunseap Group. Avec une capacité de 5MW, la ferme produira environ 6 millions de kW-heures d'énergie par an, de quoi compenser "plus de 4 000 tonnes de dioxyde de carbone par an", selon le quotidien singapourien The Straits Times.