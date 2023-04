Vu dans la chimie : Technip, Azelis et Worley

Technip remporte un contrat dans le propanediol et le PTT en Chine

L’ingénieriste français Technip Energies a remporté un contrat, auprès du chimiste chinois Ningbo Juhua, pour construire une unité de 72 000 t/an de 1,3-propanediol (PDO) et de 150 000 t/an de polytriméthylène téréphtalate (PTT), au sein du complexe chimique de Juhua à Ningbo (Zhejiang, Chine). Ces deux matières seront fabriquées selon les technologies brevetées de Technip : Zimmer PTT et Zimmer PDO. Pour cette dernière, développée à l’origine par Shell qui fournira le catalyseur, il s’agira de la première application à l’échelle commerciale.

Ingrédients alimentaires : Azelis acquiert Vogler au Brésil

Le distributeur belge de spécialités chimiques Azelis vient de signer un accord pour acquérir la majorité des actions de Vogler Ingredients, un distributeur d’ingrédients alimentaires de spécialité, pour la nutrition humaine et animale au Brésil. Vogler, qui compte 130 employés, exploite trois laboratoires d’application à son siège de São Paulo et dispose d’un bureau régional à Recife. Il sert 2 300 clients, parmi lesquels des grands noms de la production de denrées alimentaires au Brésil.

Worley remporte un contrat dans l’acide sulfurique en Australie