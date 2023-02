Vu dans la chimie : Solvay, Neste, Borealis, LyondellBasell

Solvay certifie deux produits ISCC Plus

Le chimiste de spécialité Solvay a annoncé l’accréditation ISCC Plus – conforme à l’approche du bilan massique – de sa production d’hydroquinone (HQ) et d’éther monométhylique d’hydroquinone (MeHQ), à Saint-Fons (Auvergne-Rhône-Alpes). Ces derniers constitueront une solution rapide et facile à mettre en œuvre pour les clients qui souhaitent remplacer les grades synthétiques produits à partir de matières premières fossiles, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une homologation et à un échantillonnage, ou encore d’apporter des modifications au stockage et à la production.

Un consortium recycle des tuyaux en polyéthylène réticulé

Un consortium, composé de Neste, Borealis, Uponor et Wastewise Group, a collaboré pour permettre la première production de tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX), fabriqués à partir de déchets postindustriels de tuyaux en PEX, chimiquement recyclés par pyrolyse. Le procédé permet d’atteindre des rendements élevés, de l’ordre de 80 %, et s’appuie sur l’approche mass balance pour tracer l’ensemble de sa chaîne de valeur. Une éventuelle collaboration plus approfondie, visant à accroître les capacités, est actuellement à l’étude.

LyondellBasell dresse le bilan de l’année 2022

En 2022, LyondellBasell a annoncé un résultat net de 3,9 milliards de dollars, en baisse de 31 % par rapport à 2021. Parmi les éléments impactants, une charge de dépréciation, sans effet sur la trésorerie, liée à la vente de l’activité de polypropylène en Australie, et les dépenses engagées par les plans d'abandon de l'activité de raffinage. L’Ebitda s’élève à 6,3 Mrds $, en baisse de 27 % par rapport à 2021. Ce dernier a été affecté, entre autres, par une charge avant impôts de 103 M$, liée au réglement des pensions.