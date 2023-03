Vu dans la chimie : Solvay, Huntsman, SK Innovation

Chlorochimie : Solvay confirme son retrait de Rusvinyl, en Russie

Solvay a confirmé la cession de sa participation dans Rusvinyl, coentreprise indépendante à 50/50 en Russie, à son partenaire russe Sibur. La transaction, dont le montant a été fixé à environ 430 M€, devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2023. Cette vente marque la dernière étape de la stratégie du groupe belge visant à se retirer de la chlorochimie, initiée en 2016, avec la cession de ses activités de PVC à Ineos, par le biais de leur société commune Inovyn.

Polyuréthanes : Huntsman obtient l’ISCC Plus en Europe

Le chimiste texan Huntsman a obtenu la certification ISCC Plus – accordée par Bureau Veritas, selon l’approche du bilan massique – pour son polyuréthane produit en partie à partir de matières premières biosourcées et/ou renouvelables, au sein de ses usines européennes de Rotterdam et Wilton (Royaume-Uni). Huntsman pourra désormais proposer du MDI (diisocyanate de diphénylméthylène) certifié ISCC Plus, participant ainsi aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone des produits finis de ses clients.

Huile de pyrolyse : SK Incheon Petrochemical investit dans LD Carbon

SK Incheon Petrochemical, filiale de SK Innovation, vient d’investir en actions dans LD Carbon, une jeune pousse coréenne lancée en 2017. Cette dernière a développé et détient une technologie pour la production d’huile de pyrolyse produite à partir du recyclage de pneus usagés, entre autres. Cet investissement permettra à LD Carbon de construire une installation de production d’huile de pyrolyse pour une mise en service au cours du premier semestre 2024. SK Incheon achètera de l’huile de pyrolyse recyclée à la start-up, pour produire 20 000 tonnes de produits finis « verts ».