Vu dans la chimie : Polynt Coatings, Albemarle et Sika

Résines : Polynt lance une usine au Canada

Le groupe italien Polynt, spécialiste des résines, avait annoncé, l’année dernière, sa volonté d’augmenter ses capacités de production de résines pour servir la demande grandissante du marché nord-américain des peintures et des revêtements. C’est désormais chose faite, avec l’ouverture d’une usine de production de résines, à Port Moody (Canada), prévue au cours du second semestre 2023. Y seront produits des alkydes conventionnels, des uréthanes modifiés à l’huile et des technologies en phase aqueuse.

LiOH : Albemarle investirait 1 Mrd $ pour doubler sa production en Australie

Le groupe américain Albemarle va investir 1 Mrd $ pour doubler la production d’hydroxyde de lithium (LiOH) de son usine de Kemerton (Australie), la portant ainsi à 100 000 tonnes par an. Ceci ferait de l’usine la plus grande installation de traitement de lithium au niveau mondial, en dehors de la Chine, d’ici à 2026. La production sera alimentée par la mine de lithium de Greenbushes. Les travaux d’expansion devraient démarrer immédiatement et permettre de créer, à terme, 850 emplois dans la région.

Construction : Sika finalise l’acquisition de MBCC auprès de Lone Star Funds

Le chimiste suisse Sika vient de finaliser le rachat du groupe allemand MBCC – ex-division des produits chimiques de BASF pour la construction – auprès de la société de capital-investissement texane Lone Star Funds. Annoncée en 2021 pour un montant de 5,5 Mrds CHF, l’acquisition avait nécessité la revente de certains actifs d’adjuvants chimiques pour être validée par les autorités antitrust. La société ainsi acquise par Sika a généré un CA de 2,1 Mrds CHF en 2022, dispose de 6 200 personnes et de 95 sites de production dans plus de 60 pays. Des synergies annuelles sont attendues, de l’ordre de 160 à 180 MCHF d’ici à 2026.