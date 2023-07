Vu dans la chimie : LyondellBasell, Mepol, Solenis, Diversey, Gachsaran Petrochemical

L'Iran inaugure une usine pétrochimique à Gachsaran

L’Iran vient d’inaugurer un site pétrochimique, à Gachsaran (sud-ouest du pays), dont la capacité de production en éthylène s’élève à 1 Mt/an. Le projet de construction, qui a débuté il y a près de vingt ans, a nécessité un investissement de 1,43 Mrd $ (1,3 Mrd €). Il repose sur un approvisionnement en éthane – matière première pour la production d’éthylène – d'une capacité de 1,25 Mt/an. Le gaz naturel sera fourni à l’usine via un gazoduc de 90 km, au départ de la raffinerie de Bidboland.

LyondellBasell acquiert Mepol

Lyondellbasell a confirmé l’acquisition du groupe italien Mepol, qui dispose de deux installations, en Pologne et en Italie. Celles-ci produisent des composés chimiques et des polymères techniques et recyclés, incluant notamment du polyéthylène, du polypropylène, de l’ABS, du polyamide et du polystyrène. Ce rachat s’inscrit dans l’engagement du pétrochimiste texan à produire et vendre, chaque année d’ici à 2030, au moins 2 Mt de polymères renouvelables ou issus du recyclage.

Solenis finalise le rachat de Diversey

Le chimiste américain de spécialité Solenis (3,5 Mrds $ de chiffre d’affaires) a confirmé l’acquisition de son compatriote Diversey, un fournisseur de solutions d’hygiène, de nettoyage et de prévention des infections. Le rachat s’élève à 4,6 Mrds $ (4,2 Mrds €), pour une entreprise qui réalise un peu plus de 2,6 Mrds $ de CA. Cette fusion permet la création d’une entreprise de plus de 6 Mrds $, désormais active dans plus de 130 pays, avec 71 sites de production et plus de 15 000 employés.