Vu dans la chimie : Lotte Chemical, Sabic Agri-Nutrients, Evonik

Lotte Chemical vend sa filiale pakistanaise à Lucky Core Industries

Le chimiste coréen Lotte Chemical va vendre sa filiale pakistanaise à Lucky Core Industries, une entreprise chimique basée à Karachi (Pakistan), pour 192,4 milliards de wons (143,8 M€). Lucky Core Industries reprendra la participation de Lotte à hauteur de 75,01 %. La filiale en cours d’acquisition, dont le contrat de vente sera signé le 26 janvier, se consacre principalement à la production d’acide téréphtalique purifié (PTA). Cette matière première est utilisée dans la fabrication de polyester, de textiles et de bouteilles.

Sabic s'intéresse à la technologie de production d’ammoniac d’Atmonia

Le saoudien Sabic Agri-Nutrients a conclu un accord d’exclusivité avec la start-up islandaise Atmonia en vue de disposer de l’ensemble de la production d'ammoniac utilisant sa technologie en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït et à Oman. Atmonia développe un électrolyseur d’azote incluant de la catalyse. Il permet la production d'ammoniac en une seule étape, en utilisant directement de l'azote de l'air, de l'eau et de l'électricité propre (par exemple, à partir de fermes solaires). Le coût en capital étant réduit, le procédé permet de plus faibles coûts de production d'ammoniac.

Evonik renforce sa division Catalyseurs avec des alcoxydes

Evonik, qui dispose d’un large portefeuille de catalyseurs hétérogènes dans sa division Catalysts, y ajoute son activité Alcoxydes (300 M€ de CA) constituée de catalyseurs homogènes. La principale application des alcoxydes est la production de biodiesel à partir d'huiles végétales, d'huiles de cuisson usagées ou d'autres déchets, dont ils permettent d’améliorer les rendements. Ils sont également utilisés en chimie fine dans la synthèse d'ingrédients actifs, et de nouvelles perspectives se dessinent dans le recyclage chimique du PET.