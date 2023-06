Vu dans la chimie : Livista, Axens, KazMunayGaz, Mitsui et Asahi Kasei

Livista construit une raffinerie de lithium

Livista Energy, le fabricant luxembourgeois de produits chimiques à base de lithium, prévoit la mise en service de sa première raffinerie européenne de lithium, en 2026, en Allemagne. Elle devrait produire 40 000 tonnes par an de lithium pour alimenter la production de batteries lithium-ion à destination d’environ 850 000 véhicules électriques, avec la possibilité d’en doubler la capacité, à l’avenir. Pour concevoir l’usine, la société s’est associée à l’ingénieriste français Technip Energies.

Axens s'associe à KazMunayGaz pour produire du polyéthylène

Axens s’associe avec le kazakhe KazMunayGaz (KMG) pour construire le premier complexe chimique gazier au sein de la zone économique spéciale d’Atyrau, au Kazakhstan. L’installation devrait se targuer d’une production annuelle en polyéthylène (PE) de 1,25 Mt. Dans ce cadre, KMG a signé un accord avec le français pour intégrer sa technologie AlphaButol – procédé industriel de référence pour la production de butène-1 de haute pureté, intermédiaire s’avérant nécessaire pour la production de PE.

Mitsui va livrer Asahi Kasei en méthanol bioattribué

Les chimistes japonais Asahi Kasei et Mitsui Chemicals veulent mettre en place un système d’approvisionnement du méthanol bioattribué produit aux États-Unis par Mitsui, via la coentreprise Fairway Methanol, vers le Japon. Asahi Kasei prévoit ainsi d’utiliser ledit méthanol pour produire des plastiques techniques sur le sol japonais, car son empreinte carbone sera inférieure à celle de sa gamme actuelle. En effet, le méthanol, certifié ISCC Plus, est produit en partie à partir de gaz naturel renouvelable.