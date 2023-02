Vu dans la chimie : Linde, Sumitomo

Séparation de l’air : Linde va construire une usine aux États-Unis

Le gazier américano-allemand Linde vient d’annoncer la construction d’une usine de séparation de l’air (ASU), près de Charleston, dans l’Est du Tennessee (États-Unis). La nouvelle unité de séparation de l’air devrait permettre de produire de l’oxygène (O 2 ) liquide, de l’azote (N 2 ) et de l’argon (Ar). Elle desservira les clients américains des régions de Knoxville, Chattanooga et Nashville (est du Tennessee), ainsi que le nord de l’Alabama et de la Géorgie. L’usine, dont les travaux ont déjà été initiés, devrait démarrer au deuxième semestre 2025.

Acrylonitrile : Sumitomo obtient la certification ISCC Plus au Japon

Le chimiste japonais Sumitomo Chemical vient d’obtenir sa première certification ISCC Plus pour l’acrylonitrile produit sur son site industriel d’Ehime Works, à Niihama (Japon). Cette accréditation s’inscrit dans un contexte de transition énergétique dans lequel Sumitomo a engagé des demandes de certification ISCC Plus pour ses produits fabriqués en partie à partir de biomasse et de matières premières recyclées. Sumitomo vise ainsi à fournir, selon l’approche du bilan massique, des produits certifiés durables afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À noter que l’acrylonitrile est utilisé pour la fabrication d’une large gamme de produits comme la fibre acrylique et la résine ABS, toutes deux synthétiques, ou encore les agents renforçant la résistance du papier ainsi que les polymères floculants.