Vu dans la chimie : Linde, Jubilant Ingrevia, Maire Tecnimont, Technip et ExxonMobil

Azote : Linde augmente sa capacité en Corée

Linde prévoit d’investir environ 100 M$ pour construire une nouvelle usine de 2 000 tonnes d’azote de haute pureté par jour, qui devrait être opérationnelle en 2024, au sein de son complexe de Tangjeong (Corée). Cette augmentation de capacité vise, entre autres, à fournir davantage de gaz industriels au coréen Samsung Display – dans le cadre de l’investissement de plusieurs milliards de dollars de ce dernier pour convertir sa ligne de production existante d’écrans LCD en OLED.

Anhydride acétique : Jubilant Ingrevia augmente sa production en Inde

Le chimiste indien Jubilant Ingrevia vient de mettre en service une nouvelle usine d’anhydride acétique au sein de son site industriel de Bharuch (Inde). D’une capacité de 60 000 t/an, cette production supplémentaire viendra porter la capacité annuelle totale du site en anhydride acétique à 210 000 t/an. Selon son p-dg Rajesh Srivastava, cette nouvelle usine permettrait à Jubilant de « prendre la tête du marché mondial de l'anhydride acétique ».

Maire Tecnimont remporte des contrats dans l’urée

L’ingénieriste italien Maire Tecnimont vient de remporter des contrats de licence et d’ingénierie d’une valeur totale de 90 M$ en Europe et en Extrême-Orient. En particulier, Stamicarbon, société d’innovation et bailleur de licence contrôlé par sa filiale NextChem, a obtenu des contrats pour construire une usine de 3 580 tonnes d’urée par jour, en Chine. La technologie brevetée de Stamicarbon permet de réduire la consommation de vapeur d’environ 25 % et celle d’eau de refroidissement d’environ 16 %, par rapport aux procédés traditionnels.

H 2 bleu : Technip et Casale s’associent dans le reformage

Technip Energies et l’ingénieriste suisse Casale s’associent pour proposer conjointement sous licence des technologies basées sur le reformage oxydatif, le reformage autothermique (ATR) et l'oxydation partielle (POx) pour le marché de l'hydrogène (H 2 ) bleu. Concernant l’ATR, Technip Energies et Casale seront les co-licencieurs de la technologie et proposeront de la conception de procédé, des équipements propriétaires et des usines complètes.

Lubrifiants : ExxonMobil s’établit en Inde grâce à Toyo

Le premier projet greenfield d’ExxonMobil en Inde portera sur une unité de production d'huiles moteur, de graisses et de lubrifiants de la marque Mobil pour les secteurs automobile et industriel. Le géant américain vient de confier à Toyo Engineering India, filiale indienne du japonais Toyo Engineering, les opérations d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) d'une usine de fabrication de lubrifiants de 159 millions de litres par an, à Isambe, Maharashtra (Inde). La mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2025.