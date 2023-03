Vu dans la chimie : KBR, Sika, Nouryon

Éthylène décarboné : KBR lance une technologie de craquage à l’hydrogène

L’ingénieriste texan KBR vient de lancer ScoreKlean, une technologie brevetée de traitement de l’éthylène et du propylène par des brûleurs alimentés à 100 % en hydrogène, permettant aux fours de craquage d’atteindre la neutralité carbone. ScoreKlean joue ainsi un rôle majeur dans la décarbonation de la pétrochimie, les vapocraqueurs constituant la source majeure d’émissions de GES de cette industrie. En outre, ScoreKlean offre des avantages comme une conception à faible Capex, une flexibilité des matières premières en amont et des rendements plus élevés.

Adjuvants pour béton : Sika vend son activité à Cinven

Sika, qui devait vendre l’activité d’adjuvants pour béton de sa filiale MBCC à Ineos, a reçu un avis négatif de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Sika est donc convenu de céder son activité à la société de capital-investissement britannique Cinven, opération déjà approuvée par la CMA, dont la clôture est annoncée au premier semestre 2023. Le périmètre de cession a généré un chiffre d'affaires d'environ 920 M CHF (923 M€) en 2022 et comprend des sites de production et des bureaux de vente dans 36 pays, avec plus de 1 600 employés.

ClO 2 : Nouryon démarre sur un site chilien de pâte à papier