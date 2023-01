Vu dans la chimie : LyondellBasell, Perstorp, Evonik, Borealis, KBR

LyondellBasell durcit ses objectifs à l’échelle mondiale

Le chimiste américain LyondellBasell révise ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030. Ainsi, les réductions de scopes 1 et 2 ne seront plus fixées à 30 % mais à 42 %, par rapport à 2020. En outre, la société annonce 30 % de baisse de ses émissions de scope 3 pour 2030, toujours par rapport à 2020. L’objectif précédemment annoncé d’être neutre en carbone, d’ici à 2050, reste inchangé. Parmi les mesures qui vont en découler, le chimiste évoque le démarrage de quatre accords d’achat d’électricité au Texas, représentant environ 400 000 t/an d’émissions de GES de scope 2 économisées et la suppression progressive de l’utilisation du charbon à Wesseling, en Allemagne (170 000 t/an d’émissions de scope 2), où il prévoit des projets de récupération de chaleur de procédé, d’électrification d’une grande turbine de procédé et d’optimisation de la demande de vapeur dès 2024. Comme annoncé en avril 2022, la société poursuit la fermeture de sa raffinerie de Houston (Texas) d’ici à la fin de l’année (3 Mt/an d’émissions de scopes 1 et 2 économisées et 40 Mt/an en scope 3). LyondellBasell vise également à sécuriser au moins 75 % de son électricité mondiale à partir d’énergie à faible émission de carbone d’ici à 2030, avec au moins 50 % de l’électricité issue du renouvelable. Enfin, par le biais de sa division Circular and Low Carbon Solutions, LyondellBasell envisage de produire et de commercialiser 2 Mt de polymères recyclés et renouvelables par an d’ici à 2030, réduisant encore ses émissions de scope 3.

Perstorp veut réduire sa consommation d’eau douce

Le chimiste suédois Perstorp, passé sous le contrôle du malaisien Petronas en octobre dernier, va réduire sa consommation d’eau douce de 1,1 milliard de litres par an au niveau de son site de production de Stenungsund, en Suède. Pour cela, il va investir dans un projet innovant lui permettant d’utiliser à la place les eaux usées d’une station d’épuration municipale voisine. « La pénurie d’eau douce est déjà un fait dans le monde entier. L’industrie chimique a la responsabilité de réduire son utilisation et de trouver de nouvelles solutions qui peuvent également soutenir la société dans son ensemble », a déclaré Anna Berggren, vice-présidente du développement durable. Perstorp prévoit d’étendre cette mesure sur davantage de sites dans le monde. Dans le cadre de ce projet, Perstorp procèdera lui-même à des opérations de purification de ces eaux usées. L’eau recyclée sera également utilisée pour la production d’hydrogène renouvelable par électrolyse pour le Project Air de Perstorp, ainsi que pour d’autres investissements stratégiques. Pour rappel, le Project Air est une initiative lancée en partenariat avec Uniper. Elle vise à produire, à Stenungsund, du e-méthanol durable à partir de CO 2 et d’hydrogène pour fabriquer d’autres produits chimiques, réduisant ses émissions de CO 2 d’environ 500 000 t/an.

Evonik vend ses dérivés de TAA à Sabo

Evonik a confirmé céder son activité de dérivés de triacétonamine (TAA) au fabricant italien de photostabilisants Sabo. Evonik s’est alors séparé de 250 collaborateurs et de deux sites de production – à Marl (en Allemagne), et à Liaoyang (en Chine). Les dérivés de TAA sont des précurseurs essentiels pour la production de photostabilisants à base d’amines stériquement encombrées. Ainsi, Sabo s’intègre en amont sur ce marché et s’étend à l’international.

Borealis vend ses parts dans Rosier à Yildirim

Borealis confirme la reprise de sa participation dans Rosier, sa filiale belge d’engrais minéraux, par le conglomérat industriel Yildirim. Les deux entités avaient signé un accord pour la cession des parts de Borealis, et l’offre avait valorisé l’entreprise à 35 M€. Yildirim détient désormais 98,09 % des actions de Rosier, et lancera une offre publique d’achat obligatoire suivie d’un squeeze out sur les actions restantes, à 20 €/action.

KBR fournit sa technologie VAM à Asian Paints

Le spécialiste en ingénierie KBR a annoncé la sélection de sa technologie exclusive VAM (Vinyl Acetate Monomer) par Asian Paints pour l’installation d’une unité de production d’acétate de polyvinyle de 100 000 t/an, en Inde. KBR fournira la licence d’exploitation, l’ingénierie de base, les équipements et le catalyseur. Grâce à ce projet, Asian Paints compte produire des peintures plus respectueuses de l’environnement.