Vu dans la chimie : Elkem, Teijin, Mitsubishi et Mitsui

Elkem investit dans le brai pour électrodes au Brésil

Elkem va investir 200 millions de couronnes norvégiennes (185 M€) pour augmenter la capacité de production de brai dans son usine de Carboderivados, au Brésil. Le brai est produit à partir de sous-produits de l'industrie sidérurgique. C'est à la fois une matière première pour la production d'électrodes et un produit fini vendu principalement à l'industrie de l'aluminium. L'investissement augmentera la capacité jusqu'à 40 %, dès 2024, et devrait générer des ventes supplémentaires de plus de 300 M NOK par an.

Teijin lance un polycarbonate ISCC Plus

Le japonais Teijin a reçu une certification ISCC Plus pour des résines polycarbonates (PC) dérivées de biomasse, fabriquées au Japon. Ces dernières utilisent un bisphénol A, lui-même bioattribué, selon un calcul de bilan massique. Cette gamme dérivée de biomasse s’ajoute à une gamme de PC circulaire, déjà lancée, qui utilise une approche mass balance et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Logistique : Mitsubishi et Mitsui étudient des mutualisations

Mitsubishi Chemical et Mitsui Chemicals lancent une étude de faisabilité en vue de collaborations poussées en matière de logistique. Entre Covid-19, catastrophes naturelles et pénurie de main-d'œuvre, les deux japonais anticipent des problèmes de capacité de transport et de stockage majeurs. Ils évoquent des options de transport collaboratif (terrestre, maritime) jusqu’à une normalisation de leurs bases de données respectives pour optimiser les flux.