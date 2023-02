Vu dans la chimie : Biolie, Solvay, Bayer, Toray, Olmix

Ingrédients naturels : Biolie ouvre un bureau à Houston

Spécialisée depuis près de vingt ans dans le développement d'ingrédients naturels, actifs et fonctionnels pour les marchés de la cosmétique, de la nutraceutique et de la nutrition-santé, la société Biolie, basée à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ouvre un bureau à Houston (Texas, États-Unis), placé sous la responsabilité de Jordan Yeboah, ingénieur technico-commercial. L'entreprise compte ainsi se rapprocher de ses clients américains actuels et nouer de nouveaux partenariats sur le plus grand marché cosmétique au monde, avec le soutien du distributeur ChemSpec. Actuellement, 40 % du chiffre d’affaires de Biolie est réalisé à l’export, dont seulement 6 % aux États-Unis. Biolie s’appuie sur une technologie d'extraction enzymatique brevetée pour fabriquer des produits sans utilisation de solvants organiques, dans un concept de bioraffinerie. Chaque fraction de la plante est valorisée comme ingrédient naturel ou convertie en énergie dans un concept « zéro déchet ». La société revendique, par ailleurs, le plus grand portefeuille d'ingrédients cosmétiques upcyclés en France, à savoir des ingrédients basés sur des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire, de la sylviculture et du soin des plantes.

Chlorochimie : Solvay se retire de Rusvinyl en Russie

Le groupe Solvay confirme être est en « négociations avancées » pour céder sa participation dans Rusvinyl, une coentreprise indépendante à 50/50 en Russie, à son partenaire Sibur. En plus de l'autorisation préliminaire récemment obtenue des autorités gouvernementales russes, la transaction potentielle reste soumise à plusieurs autres approbations réglementaires. Solvay a ajouté qu’il tiendra « le marché informé, le cas échéant, conformément à la législation applicable ».

Rusvinyl exploite un complexe de production de chlore-soude et de PVC à Kstovo, inauguré en 2014, dans la région de Nizhny Novgorod, en Russie. À l’époque, la société était annoncée comme le plus grand producteur de PVC en Russie, représentant un investissement à plus de 60 milliards de roubles (1,4 milliard d’euros), avec une capacité annuelle de 330 000 tonnes de PVC et 225 000 tonnes de soude caustique. Sibur alimentant le complexe en éthylène par pipeline, à partir d'un vapocraqueur implanté à proximité, pour un sel fourni par la Biélorussie et la région d'Astrakhan, en Russie. Le président Vladimir Poutine, en personne, s’était déplacé pour inaugurer l’installation.

Rappelons que Solvay était globalement sorti de la chlorochimie, en 2016, avec la cession de ses activités à Ineos, par le biais de leur société commune Inovyn. De toute évidence, Rusvinyl n’avait pas été intégré dans le package.

BIOCONTRÔLE : BAYER VEUT INNOVER AVEC KIMITEC

L’allemand Bayer et l’espagnol Kimitec entament un partenariat stratégique en vue d’accélérer le développement et la commercialisation de solutions biologiques de protection des cultures avec des biopesticides et des biostimulants. Les partenaires vont associer la puissance du MAAVi Innovation Center d’Almería de Kimitec, s’étendant sur plus de 5000 m2, dont 2000 m2 de serres, et employant plus de 60 chercheurs, à la force de frappe de Bayer en matière de développement de produits.

ABS : TORAY ET IDEMITSU KOSAN SE LANCENT DANS LE MASS BALANCE

Les japonais Toray Industries et Idemitsu Kosan vont construire une chaîne d'approvisionnement de plastiques dérivés de biomasse, selon une approche mass balance. Idemitsu utilisera un naphta issu de biomasse dans ses installations pétrochimiques afin de proposer un monomère de styrène bioattribué. Toray Industrie le convertira ensuite dans son usine de Chiba pour produire la première résine ABS (acrylonitrile, butadiène, styrène) fabriquée à partir de biomasse au Japon.

BIOCONTRÔLE : OLMIX RACHÈTE BOIS VALOR

Le groupe Olmix, spécialisé dans les solutions naturelles pour l’agriculture, a finalisé l’intégration de la biotech française Bois Valor. Spécialisée dans les biostimulants foliaires et les solutions de traitement de semences, à partir de substances extraites du bois et des végétaux, la société avait été créée, en 2004, par Marie Morard. Olmix entend accélérer sa croissance par la consolidation de son portefeuille de solutions biosourcées ciblant la santé des sols, des plantes et la protection des semences.