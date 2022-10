Vu dans la chimie : BASF, Wacker, Clariant, Linde

Inquiétude perceptible chez BASF malgré la bonne tenue de son bilan

Il n’y a pas de catastrophe notoire au niveau des résultats du troisième trimestre de BASF ou de Wacker. Mais le surcoût de l’énergie et des matières premières n’a rien d’anecdotique, et il pourrait peser d’autant plus lourd qu’une baisse de la consommation se précise.

« Malgré les prix élevés des matières premières et de l’énergie, BASF a enregistré des bénéfices solides au troisième trimestre », s’est félicité Martin Brudermüller, le président du conseil d’administration de BASF, en présentant les résultats de son groupe. Mais dans les faits, le géant allemand de la chimie a tout de même enregistré un résultat opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels de 1,3 milliard d’euros, en recul de 517 M€ par rapport au troisième trimestre 2021. L’Ebitda recule de 474 M€ pour s’établir à 2,3 Mrds €. Les segments Chimie et Matériaux ont particulièrement souffert, alors que les activités plus en aval de la chaîne de valeur – Surface Technologies, Agricultural Solutions, Nutrition & Care et Industrial Solutions – ont encore pu augmenter leurs revenus. Dans le même temps, les ventes trimestrielles ont progressé de 12 % à 21,9 Mrds €, grâce à des augmentations de prix dans presque tous les segments.

Pourtant, la détérioration de l’économie en Europe, et en Allemagne, est bien là, compte tenu de l’augmentation significative des prix du gaz naturel et de l’électricité. « Au cours des neuf premiers mois de 2022, les surcoûts du gaz naturel sur les sites européens de BASF se sont élevés à environ 2,2 milliards d’euros par rapport à la même période en 2021 », a expliqué Martin Brudermüller. Un patron qui s’inquiète aussi « des incertitudes dues au nombre énorme de réglementations prévues par l’UE [qui] pèsent sur l’industrie chimique » (voir édito). De ce fait, dès la publication des chiffres préliminaires le 12 octobre 2022, BASF avait annoncé un programme de réduction des coûts. Les mesures, destinées à préserver la compétitivité internationale de BASF, seront mises en œuvre jusqu’à la fin de 2024. Une fois achevé, le programme devrait générer des économies annuelles de 500 millions d’euros.

Un ralentissement de la consommation déjà perceptible selon Wacker

Chez l’allemand Wacker, les résultats du troisième trimestre restent solides avec un Ebitda qui arrive même à progresser de 2 % pour atteindre 457 M€ au troisième trimestre, tandis que les ventes s’envolent de 29 % à 2,1 Mrds €. Qu’on ne s’y trompe pas, le surcoût de l’énergie et des matières premières pèse tout de même pour 300 M€ sur l’Ebitda trimestriel. Ce qui n’empêche pas le groupe de maintenir ses prévisions pour l’année, convaincu de disposer du bon portefeuille. « Notre concentration stratégique sur les produits chimiques de spécialités à haute valeur ajoutée, sur le polysilicium de la plus haute qualité pour les semi-conducteurs et les applications solaires, ainsi que l’expansion active de nos activités biotechnologiques, contribuent considérablement à renforcer la résilience de Wacker et assurent la solidité de l’entreprise », a déclaré Christian Hartel, p-dg de Wacker. Mais le patron reste lucide, estimant que des taux d’inflation toujours plus élevés à travers le monde, des taux d’intérêt en hausse, des prix de l’énergie extrêmement élevés en Europe et le ralentissement de la consommation ne seront pas sans conséquence pour Wacker. « En été déjà, nous avons noté une baisse des commandes dans un certain nombre de segments, en particulier dans le secteur de la construction. Je suppose que cette tendance se poursuivra tout au long du quatrième trimestre et au début de l’année prochaine »,

a-t-il ajouté.

Clariant s’améliore au 3e trimestre

Le groupe bâlois a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 20 % à 1,31 M CHF (1,32 Mrd €) au troisième trimestre, tandis que son Ebitda s’est amélioré de 29 % à 220 M CHF. La marge opérationnelle ressort à 16,8 % contre 15,5 %, un an plus tôt. « Cette amélioration est due aux mesures tarifaires qui ont entièrement compensé la hausse continue du coût des matières premières (environ 24 % en glissement annuel) et l’augmentation des coûts énergétiques et logistiques », a précisé Clariant.

Linde veut se retirer de la Bourse de Francfort

Le conseil d’administration du groupe allemand Linde plc a approuvé une proposition de vote des actionnaires sur une réorganisation interentreprises, ce qui aurait pour effet le retrait des actions de Linde plc de la Bourse de Francfort. Si cette mesure était prise, une nouvelle société holding serait créée par le biais d’un plan de restructuration irlandais et d’une fusion nationale irlandaise connexe.