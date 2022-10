Vu dans la chimie : AkzoNobel, Toyo Ink, Air Liquide, LyndellBasell, Linde…

AkzoNobel anticipe des résultats en fort recul sur 2022

AkzoNobel a publié un bénéfice opérationnel de 168 M€ au 3e semestre en baisse de 26 %, affecté par les restrictions en Chine et un déstockage dans les circuits de distribution des peintures décoratives en Europe. Sur la période, les ventes ont pourtant progressé de 19 % à 2,9 Mrds €, le groupe ayant répercuté ses hausses de coûts à ses clients. À cet effet, AkzoNobel met en suspens son objectif d’Ebitda ajusté à 2 Mrds € pour 2023.

Tokyo Ink ouvre une usine de dispersions de NTC en Hongrie

Toyo Ink va investir 17 millions d’euros pour ouvrir en Hongrie une filiale, Toyo Ink Hongrie LLC. Celle-ci produira des dispersions conductrices de nanotubes de carbone pour des cathodes de batteries lithium-ion développées pour les véhicules électriques. Ces dispersions seront fournies à SK On, l’un des principaux fournisseurs sud-coréens de batteries pour véhicules électriques pour des constructeurs automobiles mondiaux.

Air Liquide, Chevron, LyondellBasell et Uniper collaborent

Les quatre groupes vont collaborer en vue produire de l’hydrogène et de l’ammoniac le long de la côte américaine du golfe. L’installation pourrait soutenir la décarbonisation industrielle et les applications de mobilité dans la région et développer les exportations d’ammoniac propre. L’installation pourrait soutenir la décarbonisation industrielle et contribuer à accroître l’offre d’énergie à faible émission de carbone à l’échelle internationale.

Cyclyx, ExxonMobil et LyondellBasell misent 100 M$ dans le tri de déchets

Les groupes américains Cyclyx International, ExxonMobil et LyondellBasell ont signé un accord en vue de développer une nouvelle installation de tri et de traitement des déchets plastiques, dans la région de Houston (États-Unis), baptisée Cyclyx Circularity Center. Dès 2024, sous réserve d’une décision d’investissement finale au début de 2023, cette usine s’attaquera à un chaînon manquant critique dans la chaîne du recyclage des déchets plastiques?: l’analyse et le tri par composition des déchets pour les adresser à la meilleure filière possible mécanique ou chimique. Ainsi, 150 000 t/an de déchets traités pourront être adressés à projets d’ExxonMobil ou de LyondellBasell. Le montant total de l’investissement total est estimé à 100 millions de dollars.

Linde adhère au Pacte mondial des Nations Unies

Le groupe gazier Linde vient d’adhérer au Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde, également connue sous le nom de Global Compact. Ainsi, Linde s’est engagé à aligner sa stratégie et ses activités sur les dix objectifs du programme en matière de droits de l’homme, de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le groupe américano-allemand issu d’une fusion entre Linde et Praxair s’est également engagé à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, au nombre de dix-sept. Tamara Brown, vice-présidente de la durabilité chez Linde, explique cependant que la société était déjà alignée sur les principes de ce Pacte mondial. Linde fait partie du Dow Jones World Sustainability Index depuis dix-neuf années consécutives et a été nommé l’une des sociétés les plus éthiques au monde en 2022 par l’Institut Ethisphere.