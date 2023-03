VPK reprend Arteche Paper

Division du belge VPK spécialisée dans les tubes, mandrins et cornières, Corex a bouclé, après l’annonce du mois de février, la reprise d’Arteche Paper. Avec ce fabricant ibérique, Corex renforce sa présence sur ce segment après les reprises successives de Corenso en France et Topcore en Finlande en 2019 et 2021. Arteche Paper exploite une usine de production de carton pour tubes à Porto, au Portugal et cinq unités de transformation au Portugal et en Espagne.

