Vous voulez débuter votre carrière en cabinet de conseil ? Voici à quoi il faut s'attendre

KPMG, Boston Consulting Group, Deloitte, McKinsey… Ces grands noms du conseil attirent depuis des décennies les diplômés d’écoles de commerce, mais également d’ingénieurs. Selon notre enquête exclusive sur le recrutement en 2021, KPMG s’apprêtait ainsi à embaucher en 2021 plus de 1 000 jeunes diplômés, quand EY en recherchait 600. Dans une école comme Télécom Paris, Accenture et Capgemini font partie du top 20 des recruteurs, aux côtés de Microsoft, Google, Airbus, Atos et Thales. « Dès le début de leur cursus, les ingénieurs sont habitués à identifier et résoudre un problème, cœur de la démarche de conseil », analyse John Hazan, associé du bureau parisien de Bain & Co.