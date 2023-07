Votre usine est la plus belle, la plus verte, la plus performante de France ? Candidatez à nos trophées

Safran au Creusot, Pernat SMJ à Saint-Médard-en-Jalles, Soitec à Bernin, ABCM à Coëx, Continental à Boussens, Bosch à Mondeville... Voici quelques-uns des sites industriels, de grands groupes ou de PME, récompensés ces dernières années par la rédaction de L'Usine Nouvelle lors de ses Trophées des usines. Ce rendez-vous annuel permet de donner un coup de projecteur sur les usines les plus performantes, innovantes et ingénieuses du pays, qui déploient des plans ambitieux de décarbonation, innovent pour attirer les talents de tous horizons, repensent leur organisation et leurs process...

Cette année, la rédaction a décidé de resserrer ses prix autour de trois catégories plutôt que sept : l'usine de l'année récompensera le site industriel le plus performant, l'usine "connectée" distinguera un projet remarquable de digitalisation mené dans une usine et "l'usine RSE" mettra en lumière l'usine qui conjugue le mieux les différentes dimensions du développement durable (économique, social et environnemental). Si vous pensez que votre usine mène des projets exemplaires et mérite d'être récompensée, c'est le moment de poser votre candidature ! Les usines nommées recevront la visite des journalistes de L'Usine Nouvelle et d'experts de l'industrie et feront l'objet de reportages dans nos colonnes.

Téléchargez le dossier de candidature à envoyer à l'adresse tropheeusines@infopro-digital.com

Les trois usines de l'année seront dévoilées le 8 novembre 2023 lors des Assises de l'industrie, organisées par L'Usine Nouvelle à Paris.