Volvo Group présente un premier véhicule fabriqué à partir d'acier vert fourni par SSAB

Volvo Group met un coup d'accélérateur dans la décarbonation de ses véhicules. Le fabricant suédois de camions et engins de chantier a présenté mercredi 13 octobre un premier véhicule fabriqué à partir d'acier décarboné, à l'occasion d'un événement digital auquel étaient présents le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, ainsi que le ministre suédois de l'industrie et de l'innovation, Ibrahim Baylan. Il s'agit là d'une application concrète du partenariat du constructeur avec l'aciériste SSAB.

Présenté depuis le siège de Volvo Group à Göteborg (Suède), ce premier véhicule est un porte-charge ayant vocation à être utilisé dans les mines. « Environ 70% du poids d'un camion provient de l'acier et de la fonte. Ce chiffre est même plus élevé pour les machines Volvo », rappelle le constructeur dans son communiqué. L'entreprise suédoise compte produire en petite série ces véhicules en acier décarboné à partir de 2022, avant une production en série.

Partenariats en série pour SSAB

Volvo Group a annoncé en avril son rapprochement avec SSAB pour plancher sur le développement et la production en série de véhicules utilisant de l'acier zéro carbone. Depuis 2016, SSAB travaille avec la compagnie minière LKAB et l’électricien Vattenfall dans le cadre du projet Hybrit, pour fournir du fer sous forme d’éponges déjà désoxydées, et non plus de pellets de minerai, pour la production d'acier décarboné.

L'acier décarboné de SSAB suscite l'intérêt d'une multitude d'acteurs de l'industrie automobile, des constructeurs aux équipementiers - tous ou presque disposant d'une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone. En France, Faurecia a annoncé qu'il allait recourir à de l'acier décarboné du groupe suédois, pour réduire notamment l'empreinte carbone de ses sièges. Mercedes a également annoncé son partenariat avec SSAB, pour développer premières pièces prototypes pour les carrosseries en acier vert. Celles-ci devraient être disponibles dès l'année prochaine.