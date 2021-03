Volvo chute après un avertissement sur la pénurie de puces

L'action du constructeur suédois de poids lourds perd 6,66% à 218,80 couronnes et se dirige vers sa pire séance depuis le 18 mars 2020.

Ses concurrents directs Daimler et Traton cèdent respectivement 2,37% et 2,77% tandis qu'à Paris, Stellantis recule de 1,65% et Renault de 2,43%. L'indice Stoxx de l'automobile est en baisse de 1,91%, la pire performance des indices sectoriels européens.

Volvo, qui a déjà ralenti la production de plusieurs usines, a précisé dans un communiqué lundi soir que les pertes de production liées à la pénurie de composants électroniques auraient un impact sur ses bénéfices et son flux de trésorerie au deuxième trimestre.

Les analystes de Deutsche Bank estiment que le groupe suédois produira 16.000 camions de moins que prévu sur avril-juin et que le consensus de résultats pour l'ensemble de l'année pourrait être abaissé de 4% à 7%.

Pour ceux de Citi, le bénéfice avant impôt et charges financières du groupe au deuxième trimestre pourrait être amputé de 3,6 milliards de couronnes suédoises (353 millions d'euros).

De nombreux constructeurs en Europe, en Amérique et en Asie ont déjà annoncé ces dernières semaines une réduction forcée de leur production en raison des difficultés d'approvisionnements en semi-conducteurs, une crise qui devrait culminer au deuxième trimestre.

(Supantha Mukherjee, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)