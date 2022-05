Voltec Solar va doubler sa production de panneaux photovoltaïques à Dinsheim-sur-Bruche

Voltec Solar, fabricant de panneaux photovoltaïques dans le Bas-Rhin, à Dinsheim-sur-Bruche, investit 14,7 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production. Elle permettra de doubler le nombre de panneaux produits annuellement pour atteindre environ 1 million de pièces et la capacité de production énergétique passera de 200 à 500 mégawatts.

« Nous sommes dans une situation paradoxale : l’investissement se justifie par un marché en forte croissance et nous sommes soutenus par la puissance publique, dans le cadre de France relance et par Bpifrance. Dans le même temps, nous ressentons fortement l’effet des crises que nous traversons par les tensions sur les approvisionnements et la perte de parts de marché au profit de produits d’importation », souligne Lucas Weiss, le directeur général.

