Voltalia, Engie, Dalkia... Renault multiplie les partenariats pour décarboner ses usines

Quelques semaines après avoir annoncé la création d'une nouvelle entité dédiée à l'économie circulaire, Renault s'attaque à un autre gros chantier nécessaire à sa transition écologique : l'énergie. Le constructeur automobile a indiqué jeudi 24 novembre avoir conclu trois partenariats stratégiques sur 15 ans avec Voltalia, Engie et Dalkia. Ces contrats, qui s'inscrivent dans le plan climat que le groupe avait présenté en avril 2021 et dont les montants n'ont pas été communiqués, devraient l'aider à atteindre la neutralité carbone au sein des usines de son pôle ElectriCity dès 2025, dans toutes celles d’Europe d’ici à 2030 et dans le monde entier d’ici à 2050.

[...]