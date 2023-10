VoltAero lance la construction de son usine d’avions hybrides électriques

Il goutte enfin les fruits de son opiniâtreté. Six ans après la création de VoltAero, son fondateur, Jean Botti, peut savourer le franchissement d’une étape décisive : l’avionneur français procède, mardi 3 octobre, à la pose de la première pierre de son futur site d’assemblage d’avions hybrides électriques. L’usine, qui représente un investissement total de 4,4 millions d’euros, se dressera aux abords de l’aéroport de Rochefort Charente-Maritime. A la clé ? 150 emplois directs et 350 indirects. Si le calendrier est tenu, le site produira les premiers avions hybrides électriques «made in France».

[...]