Volkswagen va lancer l'introduction en Bourse de Porsche avant la fin de l'année 2022

Dévoilé le 24 février dernier, le projet d'introduction en Bourse de Porsche passe à la vitesse supérieure. Dans un communiqué publié lundi 5 septembre, le groupe allemand Volkswagen a indiqué que son conseil de surveillance avait approuvé cette initiative, « sous réserve de développements ultérieurs sur le marché des capitaux ». Le constructeur automobile a ajouté que l'opération serait lancée fin septembre ou début octobre, avec une finalisation prévue d'ici à la fin de l'année 2022.

Financer la transition électrique

Les analystes s'attendent à ce que la marque de luxe soit valorisée entre 60 milliards et 85 milliards d'euros. Si le haut de la fourchette est atteint, il pourrait s'agir de la plus importante IPO de l'histoire de l'Allemagne et de l'une des plus importantes en Europe depuis 1999, selon des données Refinitiv. Plusieurs investisseurs internationaux, parmi lesquels l'américain T Rowe Price Group et le fonds d'investissement souverain de l'émirat du Qatar, ont déjà manifesté leur intérêt à souscrire à l'opération. Ils pourraient être rejoints par certains milliardaires, à l'image du fondateur du fabricant de boissons énergisantes Red Bull, Dietrich Mateschitz, et du président de LVMH, Bernard Arnault. Le Land de Basse-Saxe, qui détient 20% du capital du groupe Volkswagen, devrait également avoir voix au chapitre.

Volkswagen a déclaré que l'IPO marquerait un pas important dans la transformation du groupe, alors que son objectif est de devenir le leader de la mobilité logicielle. Cette introduction en Bourse servirait ainsi notamment à financer son ambitieuse transition électrique. Le constructeur prévoit en effet d'investir 89 milliards d'euros dans la voiture électrique et connectée sur les cinq prochaines années, afin de rattraper ses concurrents chinois et son rival américain Tesla. Par ailleurs, 80% des véhicules proposés par Porsche seront entièrement électriques à partir de 2030.

