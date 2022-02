Volkswagen envisage de lancer Porsche en Bourse

Presque dix ans après que Volkswagen a racheté le constructeur Porsche à Porsche SE, la holding familiale qui possède 53,3 % des droits de votes et 31,4 % des actions du géant allemand, le mariage pourrait finalement se solder par une introduction en Bourse. Des « discussions avancées » sont actuellement menées en ce sens, a indiqué le deuxième groupe automobile mondial dans un communiqué publié mardi 22 février. Si aucune décision n'a encore été actée, ces déclarations ouvrent la voie à ce qui pourrait être l'une des introductions en Bourse les plus importantes de l'histoire en Europe, puisque Porsche pourrait être valorisé entre 45 et 90 milliards d'euros.

Les investisseurs enthousiastes

Selon plusieurs sources, Volkswagen envisagerait de n'introduire qu'une partie du capital de Porsche, de l'ordre de 25%, afin de rester majoritaire. L'opération lui permettrait malgré tout de récolter des fonds conséquents, qui lui serviraient en partie à financer son ambitieuse transition électrique. Le groupe prévoit en effet d'investir 89 milliards d'euros dans la voiture électrique et connectée sur les cinq prochaines années, afin de rattraper ses concurrents chinois et son rival américain Tesla.

Cette annonce a fait bondir les cours de Volkswagen et Porsche SE en Bourse de Francfort ce mardi. Les deux titres, qui avaient débuté la séance dans le rouge, ont finalement gagné respectivement près de 8% et plus de 11%, alors que l'indice Dax perdait du terrain, miné par le conflit en Ukraine. Les discussions sont ainsi suivies de près, mais la holding Porsche SE ne sera pas la seule à décider. Le Land de Basse-Saxe et le Qatar possèdent respectivement 20% et 17% des droits de vote du groupe Volkswagen, et auront ainsi voix au chapitre.

Avec Reuters (Victoria Waldersee, Miranda Murray, Jan Schwartz, Christoph Steitz et Ilona Wissenbach; version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)