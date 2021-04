Volkswagen dévoile son programme "Way to Zero" pour se décarbonner

Jeudi 29 avril, Volkswagen a présenté son programme Way to Zero pour verdir ses activités. Au menu : toutes ses usines fonctionnant au 100% énergies renouvelables (hors Chine), des exigences envers les fournisseurs en matières de réduction des émissions de CO2 ou encore le soutien à la construction de centrales solaires et éoliennes.