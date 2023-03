Volatilité sur les actions et les taux avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente mardi et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance dans un contexte de forte volatilité où les investisseurs continuent de digérer les annonces sur les banques régionales américaines et attendent les données mensuelles sur l'inflation aux Etats-Unis.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,60% pour le Dow Jones, de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,67% pour le Nasdaq, mais la tendance est très variable.

À Paris, le CAC 40 prend 0,64% à 7.056,63 points vers 11h50 GMT après avoir également passé une partie de la séance dans le rouge. À Francfort, le Dax avance de 0,88% et à Londres, le FTSE est stable.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,4%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,76% et le Stoxx 600 0,5%.

L'indice VIX de la volatilité, considéré comme le baromètre de la peur, est stable vers 11h50 GMT mais reste à des niveaux élevés après avoir bondi la veille en séance au-dessus des 30 points, à un pic depuis octobre.

Son équivalent européen, qui a enregistré lundi sur deux séances consécutives sa plus forte progression depuis neuf mois, reste au-dessus de 25 points.

Les marchés sont nerveux depuis l'annonce vendredi de la fermeture de SVB Financial Group, qui opère sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB). Cette fermeture a été suivie de celle d'une autre banque à New York, Signature Bank, et avant cela de Silvergate Capital, entraînant une forte défiance à l'égard des banques régionales alors que les autorités américaines, dont le président Joe Biden lui-même s'emploient à rassurer sur sa solidité du système financier.

La déroute des banques conduit cependant les investisseurs à tabler sur une accalmie dans le resserrement monétaire des banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit la semaine prochaine. Son président, Jerome Powell, ayant déclaré que l'évolution des taux d'intérêt dépendrait des données économiques, les chiffres de l'inflation américaine prévus à 12h30 GMT sont particulièrement attendus alors que certains investisseurs estiment que le pic des taux est désormais proche.

Le consensus Reuters prévoit un ralentissement des prix à la consommation aux Etats-Unis en février à 0,4% sur un mois et à 6,0% sur un an.

"Le marché s'attend désormais à ce que la Fed soit contrainte de ralentir ses nouvelles hausses de taux ou même de marquer une pause ce mois-ci, pour rétablir la stabilité financière", commente Susannah Streeter, directrice des changes et des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown.

En Grande-Bretagne, où la croissance des salaires sur les trois mois à janvier a ralenti à 6,5% en rythme annuel, les marchés spéculent également sur l'imminence de la fin de la remontée des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) qui se réunit la semaine prochaine.

En zone euro, les investisseurs prendront connaissance jeudi de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) en la matière.

En attendant, les rendements obligataires à court terme aux Etats-Unis comme en Europe sont particulièrement volatils mardi après leur forte baisse de la veille, tandis que le dollar remonte et l'or baisse, signes des incertitudes des marchés financiers.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, l'immobilier (+2,25%), sensible aux variations sur les taux, est en tête du Stoxx avec notamment Unibail-Rodamco (+2,65%), tandis que les banques (+0,08%) peinent à regagner du terrain après deux fortes séances de baisse.

Credit Suisse, tombé lundi à un creux historique, lâche encore, de 1,95%, la publication de son rapport annuel montrant une stabilisation des sorties de fonds mais pas une inversion ainsi que des "faiblesses importantes" dans ses contrôles internes.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Vivendi recule après l'annonce de négociations exclusives avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour la vente d'Editis, tandis que Casino avance de 1,99% après l'annonce de la cession d'une partie de la participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí.

Ailleurs en Europe, Volkswagen, qui a annoncé mardi son intention d'investir 180 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, cède 2,56%, plus forte baisse du Dax. Les analystes de Jefferies soulignent la faiblesse des résultats du quatrième trimestre du groupe automobile lors de la présentation de son plan stratégique.

TAUX

Les rendements obligataires à court terme sont volatils après leur très forte baisse de la veille alors que les investisseurs tentent d'évaluer l'impact de l'effondrement de SVB sur les décisions des banques centrales.

Le rendement du Bund allemand à deux ans varie dans une fourchette de 2,425% à 2,837% alors que le taux terminal de la BCE est désormais attendu à environ 3,3% en octobre contre plus de 4% auparavant.

Celui des bons du Trésor américain à deux ans, qui a lâché 56 points de base lundi, la plus forte baisse en une séance depuis 1987, fluctue de 3,83% à 4,278%.

CHANGES

Le dollar regagne une petite partie du terrain perdu lundi, prenant 0,039% face à un panier de devises de référence avant les chiffres de l'inflation américaine.

L'euro reflue à 1,0723 dollar (-0,06%), après avoir touché lundi un plus haut d'un mois face au billet vert à 1,075 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent fortement dans la crainte d'une nouvelle crise financière: le Brent cède 1,6% à 79,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,95% à 73,34 dollars.

MÉTAUX

L'or, valeur refuge, revient d'un sommet de plus de cinq semaines touché lundi, et s'affiche à 1.904,61 dollars (-0,45%), au-dessus du support des 1.900 dollars l'once.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)