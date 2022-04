Voitures électriques: Volkswagen et BP pourraient renforcer leur partenariat sur les stations de recharge

DÜSSELDORF (Reuters) - Volkswagen et BP envisagent de renforcer leur partenariat dans les recharges de véhicules électriques et pourraient l'étendre à de nouvelles régions et technologies, ont déclaré jeudi les dirigeants des deux groupes.