Voici les cinq composants qui font bondir le coût de production de l’iPhone 13 d'Apple

Rien à faire. Apple ne parvient toujours pas à inverser la courbe du coût de production de son iPhone. Le nouvel iPhone 13, commercialisé en septembre 2021, n’échappe pas à cette inflation. Selon le cabinet canadien de rétroingénierie TechInsights, qui a analysé le contenu du modèle iPhone 13 Pro à 256 Go de mémoire et à fréquence 5G sous les 6 GHz, il revient à 570,5 dollars (489,6 euros) à produire. Il est ainsi 11% plus cher que son équivalent iPhone 12 Pro. Ce montant comprend les composants, l’assemblage et le test. Il n’inclut ni le logiciel, ni le développement, ni les redevances de brevets.