Voici les 160 avions que vous pourrez voir au Bourget du 19 au 25 juin

C’est le grand retour du salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) au Bourget, au nord de Paris, après quatre ans d’absence due à la pandémie de Covid-19. Cette 54e édition, qui se tiendra du 19 au 25 juin, n’accueillera pas moins de 2500 exposants sur 125 000m² de surface, pour ravir les yeux des 320 000 visiteurs attendus. Un public de passionnés, d’initiés, de curieux, dont le président de la République, une dizaine de ministres français et une vingtaine de ministres étrangers.

Le SIAE sera l’occasion d’observer quelque 160 avions commerciaux, jets d’affaires, avions de chasse, drones, eVTOL (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique), ULM... Dassault en profitera pour présenter son nouveau Falcon 6X, Airbus montrera son A321XLR, tandis que l’eTVOL de l’allemand Volocopter prendra son impressionnant envol vertical.

Place à la décarbonation

La décarbonation de l’aviation sera sur toutes les lèvres cette année. Nombre d’avions assureront d’ailleurs leurs démonstrations avec un certain pourcentage de carburants aériens durables (SAF pour Sustainable Aviation Fuel) dans les réservoirs. 1000m2 seront dédiés au Paris Air Lab, espace dédié aux nouvelles innovations en matière de décarbonation, et des petits engins décarbonés tels que l’EcoPulse d’Airbus, Safran, et Daher et le Cassio de VoltAero seront présentés au Paris Air Mobility.

Les aéronefs américains et turcs en tête d'affiche

En ce qui concerne les pays, les Etats-Unis et la Turquie brilleront tout particulièrement par la présence de plus de 400 sociétés pour le premier, et l’annonce possible de la commande de 600 appareils pour Turkish Airlines, espérée par Airbus et Boeing. Sans surprise, aucun avion russe ne sera de la partie et les acteurs chinois seront (officiellement) très discrets.