Voici les 13 sites industriels placés sous vigilance renforcée en France et leurs engagements

Dans le cadre de nouvelles mesures dédiées à améliorer la sécurité industrielle en France, le ministère de la Transition écologique a mis en place, depuis le 1er juillet, une liste publique de sites placés sous vigilance renforcée. Actuellement, 13 sites y sont inscrits, qui appartiennent à 6 industriels distincts ou leurs filiales, un peu partout sur le territoire. Cette liste, qui devrait être mise à jour une fois par an pour y inclure d’éventuels nouveaux entrants, permet de définir les risques et défauts de sécurité identifiés et de présenter les plans prévus de mise en conformité, établis par les industriels en concertation avec les pouvoirs publics. Tous les plans actuels devront être finalisés avant le 31 décembre 2022 au plus tard. A LIRE AUSSI Vigilance renforcée, rapports d'inspection publics... Comment la France compte éviter un nouveau Lubrizol