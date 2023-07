Voici les 10 voitures les plus vendues en France au premier semestre 2023

Le marché automobile français poursuit une tendance à la hausse depuis le début de l’année, avec 889 776 véhicules particuliers vendus entre janvier et juin 2023 (+15,3% par rapport à la même période de 2022). L’essence séduit encore beaucoup avec 38% des parts de marché ce premier semestre, devant les 31,8% des hybrides et les 15,5% des électriques. La part des véhicules électrifiés (hybrides rechargeables et électriques) atteint cependant le niveau record de 27% du mix total, pour le seul mois de juin.

En ce qui concerne les acteurs de l’automobile, Stellantis et le Groupe Renault maintiennent leur position de leader ce semestre, en détenant respectivement 31,4% (petite augmentation de +1,8% par rapport à 2022) et 26% (+16,5%) du marché. D’autres marques automobiles ont connu cependant une croissance plus importante sur la même période, à l’image de Toyota (+17,3%), Lexus (+24%) ou encore Maserati (+94,3%).

Côté modèles, alors que la Peugeot 208 connaissait de meilleures ventes en début d’année, les bons résultats de mai et juin pour la Clio V lui ont permis de se positionner en première place du classement, détrônant la 208 de justesse. L'Usine Nouvelle livre le palmarès ci-dessous des 10 véhicules particuliers les plus vendus en France au premier semestre 2023.

1 - Renault Clio V

Cette année, la Renault Clio V a enfin retrouvé sa place de leader sur le segment B, en détrônant sa grande rivale, la Peugeot 208. Pour rester en tête sur toute l'année 2023, la citadine de cinquième génération commercialisée depuis 2019 sera restylée en septembre 2023, avec un nouvelle face avant dessinée par Gilles Vidal... le designer de sa concurrente. Ses 47 732 immatriculations enregistrées au premier semestre 2023 représentent 5,4% des ventes des véhicules particuliers (VP), suivies de près par la 208 (5,3% des ventes). Les Clio V sont produites pour une grande majorité à Bursa, en Turquie, tandis que le reste sort de l'usine de Novo Mesto, en Slovénie.

2 - Peugeot 208 II

Une ligne qui rappelle la 205, des crocs lumineux repris de la 508... Mise sur le marché en 2019, la seconde génération de Peugeot 208 reste le best-seller de la marque au Lion. Voiture la plus vendue en 2022 en Europe comme en France, elle perd au premier semestre 2023 sa place de leader dans l'Hexagone, de justesse face à la Clio V. Avec 46 797 immatriculations enregistrées, ses ventes talonnent la Clio V avec 5,3% du marché des véhicules particuliers. Alors que les toutes premières 208 étaient fabriquée à Poissy (Yvelines), Mulhouse (Haut-Rhin) et en Slovénie, la 208 II est aujourd'hui assemblée à Kenitra au Maroc (celles à destination de l'international) et à Trnava, en Slovaquie (celles à destination des français).

3 - Dacia Sandero III

La Dacia Sandero III n'est pas destinée aux amateurs de sensations. Mais son prix attractif la maintient sur le podium des voitures françaises les plus vendues, après même avoir connu la deuxième position du classement pour l'année 2022. Mise sur le marché en 2021, ses 35 648 immatriculations enregistrées au premier semestre 2023 représentent 4,0% des ventes des VP. La Sandero III est assemblée à Tanger et à Casablanca (Maroc) pour sa version standard Streetway, tandis que son modèle Stepway (crossover) est fabriqué au Maroc mais aussi à Oran (Algérie) et à Pitesti (Roumanie).

4 - Citroën C3 III

La troisième génération de la Citroën C3 n’a eu droit qu’à quelques retouches depuis son lancement en 2016 : évolution de son calandre avec des phares à LED et déplacement des protections latérales Airbump en bas des portières. L’objectif du constructeur est de se rapprocher des SUV et de viser une clientèle plus jeune. 29 138 immatriculations ont été enregistrées au premier semestre 2023, ce qui représente 3,3% des ventes des VP. Auparavant fabriquée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) puis à Poissy (Yvelines), la C3, depuis sa troisième génération, est assemblé à Trnava (Slovaquie).

5 - Peugeot 2008 II

Apparu mi-2019 en tant que variante Crossover de la 208, la deuxième génération de la Peugeot 2008 monte en gamme avec de meilleures finitions, une allure plus acérée, et une présentation intérieure soignée. Les ventes de ses quatre niveaux d'équipement : Active, Allure, GT Line et GT représentent un total de 28 255 immatriculations enregistrées (3,2% des ventes des VP). Le petit SUV a vu sa production transférée de Mulhouse (Haut-Rhin) à Vigo en Espagne, à Wuhan en Chine et à Gurun en Malaisie.

6 - Renault Captur II

Leader des SUV urbains en France, le Renault Captur II continue de s’imposer comme une référence dans sa catégorie, depuis son lancement en 2019. Un succès qui s’explique notamment par un intérieur moderne et un comportement routier efficace. Les ventes de ses sept niveaux de finitions disponibles totalisent 25 798 immatriculations enregistrées au premier semestre 2023, représentant 2,9% des ventes des VP. Le Captur II est assemblé à l'usine Renault de Valladolid, en Espagne.

7 - Peugeot 308 III

La Peugeot 308, référence sur le marché français des berlines compactes, présente avec sa troisième génération de légères évolutions de design avec une nouvelle mouture, un long nez (+19 cm), un capot imposant, mais aussi une nouvelle version du i-Cockpit avec des touches tactiles appelées i-Toggles. En concessions depuis 2021, les ventes des cinq finitions totalisent 23 733 immatriculations au premier semestre 2023 (2,7% des ventes des VP). La 308 encore récemment assemblée à Sochaux (Doubs) pour sa seconde génération, est fabriquée à Mulhouse (Haut-Rhin) pour sa troisième.

8 - Tesla Model Y

Devenue la voiture la plus vendue au monde au premier trimestre 2023, le Model Y de Tesla, importé depuis août 2021, a su séduire le marché européen. L’arrivée du modèle d’entrée de gamme «propulsion» début 2023 a confirmé son succès. Ce SUV électrique familial voit son espace bien optimisé, avec un coffre à double fond et un second sous le capot. L’absence de boîte de vitesses, la réactivité au démarrage et le freinage régénératif (arrêt automatique aux stops et aux feux rouges sans toucher à la pédale de frein) participent au confort de conduite. 17 741 immatriculations ont été enregistrées (2,0% des ventes des VP). Le Model Y est assemblé à Shanghai en Chine (Giga Shanghai), à Austin au Texas (Giga Texas) et à Berlin en Allemagne (Giga Berlin).

9 - Peugeot 3008 II

Depuis sa sortie fin 2016, le 3008 II cumule les louanges malgré son prix élevé. A l’esthétique originale et athlétique, notamment depuis son restylage de 2020, le SUV compact propose un poste i-Cockpit, un moteur hybride rechargeable, des crocs lumineux, une conduite autonome de niveau 2 et une vision nocturne. Le 3008 a enregistré les 6 derniers mois 17 554 ventes (2,0% des ventes des VP). Son assemblage se fait à Sochaux (Doubs), fief historique de la marque au Lion.

10 - Dacia Duster II

Le Duster fait figure de favori parmi les modèles Dacia. Le SUV "low cost" de deuxième génération, commercialisé depuis 2018 et restylé en 2021 puis en 2022, séduit autant que son prédécesseur pour son rapport prix/prestation imbattable. Plus moderne, ergonomique et équipé que la première génération, les acheteurs du Duster II profitent de son bas prix pour y ajouter des finitions. Ses 17 141 immatriculations enregistrées représentent 1,9% des ventes des VP. L'assemblage du SUV a lieu à l'usine Dacia de Pitesti en Roumanie.