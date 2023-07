Voici les 10 voitures électrifiées les plus vendues en France au premier semestre 2023

Quels véhicules électrifiés ont su séduire les français cette année ? Avec un haut du podium dominé par la star américaine Model Y de Tesla et par l’économique Dacia Spring, les 10 voitures électriques et hybrides rechargeables les plus vendues durant le premier semestre 2023 représentent un panel assez large de constructeurs. L'Usine Nouvelle dévoile ici le palmarès.